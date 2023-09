L'altra mafia dei 'Cinque Reali Siti': dei Gaeta a Orta Nova e dei Masciavè a Stornara

L’intera area dei Cinque Reali Siti viene considerata 'zona cerniera' della parte meridionale della provincia e presenta eterogenee fenomenologie criminali nelle quali l’influenza della malavita cerignolana e foggiana risultano le più significative.

In quest'area, caratterizzata dalla fiorente attività agricola, le sinergie si manifestano principalmente nell’ambito degli stupefacenti, delle armi, della ricettazione, del riciclaggio di autovetture e degli assalti a sportelli Atm e furgoni portavalori. E' presente anche il fenomeno delle estorsioni commesse in danno di imprese agricole e coltivatori diretti. Un crescente ruolo nello scenario della provincia è stato gradualmente assunto dal gruppo Gaeta di Orta Nova, capace di occupare notevoli spazi criminali in ragione del forte carisma mafioso e dalle spiccate capacità di mutuare i modelli affaristici della malavita cerignolana dalla quale il clan proviene e a cui restano tradizionalmente legati.

Le attività criminali di Stornata appaiono fortemente connesse con quella cerignolana. Significativa è la presenza della famiglia Masciavé, la cui importanza discende dalle molteplici collaborazioni con la criminalità diffusa negli ambienti ortesi, oltre che cerignolani. Nel tempo la sinergia criminale tra Orta Nova e Stornara ha generato taluni gruppi predatori, connotati da diffuso pendolarismo, dediti prioritariamente agli assalti ai bancomat come documentato nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri il 19 luglio 2022 a carico di tre imputati di reati contro il patrimonio e detenzione di armi ed esplosivi.