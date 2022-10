La criminalità ortese secondo la Dia

Secondo il dossier della Dia relativo al secondo semestre 2021, nell’intera area dei Cinque Reali Siti di Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella, "continua a registrarsi un tessuto criminale fortemente caratterizzato dall’egemonia del gruppo Gaeta le cui molteplici attività illecite", secondo la Direzione Investigativa Antimafia "lo proiettano pienamente nello scenario criminale della provincia dauna assumendo, così, una valenza trasversale alla criminalità organizzata foggiana, ortese e cerignolana, divenendo allo stesso tempo espressione tangibile di quella delinquenza comune, prevalentemente predatoria, che funge da cerniera tra le organizzazioni mafiose delle province di Foggia, Bat e Bari. Il gruppo può contare su sinergie extraterritoriali, con particolare riferimento alle organizzazioni camorristiche, i cui interessi in particolar modo nella gestione rifiuti e nel settore dell’agroalimentare, già in passato sono stati registrati nel territorio del Basso Tavoliere".

Sempre secondo quanto evidenzia l'organismo investigativo, il gruppo ortese dei Gaeta sarebbe strettamente legato anche da vincoli parentali alla famiglia foggiana dei Moretti. Elemento, questo, emerso nel corso dell’operazione 'Fortino' eseguita dei carabinieri il 20 dicembre 2021, che ha portato all'arresto di 11 soggetti responsabili in concorso e a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - eroina, cocaina e hashish - nonché di detenzione illegale di armi. "L’indagine ha evidenziato le strategie delittuose seguite dal clan Gaeta nell’illecito settore degli stupefacenti svelando un circuito criminale dedito allo spaccio a San Severo che aveva nella città di Orta Nova il proprio canale di approvvigionamento. Tra gli indagati figurano due elementi legati per vincoli di parentela ad un boss ucciso in un agguato mafioso a San Severo il 24 maggio 2017 e altri due soggetti esponenti della criminalità del Basso Tavoliere". E ancora, si legge, "proprio i traffici di droga appaiono una costante per gli interessi criminali del gruppo che nello specifico settore ha palesemente dimostrato anche una certa capacità di reimpiego dei cospicui proventi illeciti".

Al riguardo, è del 27 settembre 2021 l’esecuzione da parte della Dia di un decreto di sequestro di un conto corrente bancario con saldo attivo di oltre 24mila e 500 euro nei confronti di un pluripregiudicato la cui “proattiva" partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico lo collocherebbe nell’ambito di rapporti consolidati e continuativi con il sodalizio. "Il provvedimento che integra il sequestro del patrimonio immobiliare ed aziendale del valore complessivo di oltre 2,5 milioni operato nell’aprile 2021 scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla Dia in forma congiunta con la Procura di Bari nel novembre del 2020".

Sempre in merito all’area geografica dei Cinque Reali Siti, il sodalizio dei Masciavé, stanziato da oltre un ventennio nella cittadina di Stornara, risentirebbe dell’influenza della criminalità organizzata cerignolana che utilizzerebbe quel territorio come base logistica per le proprie attività illecite.