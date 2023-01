Mafia foggiana come quella Corleonese. Il Ministro dell'Interno: "Sarò presto a Foggia"

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ospite a Piazza Pulita - ha fatto sapere che presto presiederà un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia, "come contributo di vicinanza a quei luoghi e agli operatori". Quanto accade in città e in provincia, secondo il numero uno del Viminale, "è preoccupante".

Secondo Piantedosi, la mafia foggian è quella che più si avvicinerebbe a quella corleonese, "quella che spara ancora, uccide, fa operazioni eclatanti come l'assalto ai portavalori anche al costo di operazioni spettacolari sulle autostrade" ha aggiunto. "La mafia foggiana si sta caratterizzando per l'esercizio di una violenza fisica e talvolta eclatante"