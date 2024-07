'Game Over', la Società Foggiana condannata a oltre 600 anni carcere

La Società Foggiana condannata a circa 600 anni di carcere. Questa, nel complesso, la condanna inflitta nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, dal gup di Bari Angelo Salerno, ai 58 imputati del processo ‘Game Over’ che hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il procedimento scaturisce dalla maxi-operazione messa a segno un anno fa dall’Arma dei Carabinieri con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia che ha messo in ginocchio le batterie della Società Foggiana, portando all’arresto di 75 persone (il video).

Le condanne variano da 20 anni di reclusione per le posizioni più pesanti a 16 mesi, tenendo conto dei singoli profili di responsabilità. Nel dettaglio, sono stati inflitti 20 anni di carcere ad Alessandro Aprile, Leonardo Lanza, Francesco Pesante e Francesco Tizzano. Condanna a 18 anni e otto mesi per Nicola Portante.

Tra gli imputati, ci sono anche i neo-pentiti Ciro e Giuseppe Francavilla ritenuti elementi di vertice dell’omonima batteria e condannati entrambi a 5 anni e 4 mesi di reclusione, pena ‘addolcita’ dalla manifestata volontà di collaborare con la giustizia.

Scorrendo il lungo dispositivo di condanna - circa 20 pagine - sono stati inoltre condannati Vincenzo Bevilacqua (8 anni di reclusione), Carmine Bruno (12 anni), Giuseppe Bruno (10 anni), Leonardo Bruno (12 anni), Marianna Bruno (12 anni), Roberto Bruno (10 anni), Vincenzo Bruno (12 anni), Giuseppe Caggiano (12 anni), Luciano Calabrese (6 anni).

Ancora, condanna a 9 anni e 10 mesi per Anna Catalano, 12 anni per Marcello Cavallone, 4 anni per Arnaldo Consalvo, 8 anni per Michele Consalvo, 2 anni e 8 mesi per Luigi Corsino, 6 anni e otto mesi per Domenico D’Angelo, 6 anni per Fabio Ciro De Leo, 10 anni per Michele De Leo, 8 anni per Pietro Del Carmine, 8 anni per Leonardo Di Noio.

Condannato a 13 anni e 4 mesi di galera per \Armando Ferraretti, 4 anni e 8 mesi per Giuseppe Folliero,12 anni per Gioacchino Frascolla, 8 anni per Riccardo Antonio Augusto Frascolla, 10 anni per Luca Gesualdo, 10 anni per Salvatore Gesualdo, 12 anni per Marco Grasso, 8 anni per Giuseppe La Gatta, 12 anni per Leonardo La Torre, 1\14 anni e 4 mesi per Gianluca Lo Campo, 12 anni per Francesco Lo Spoto, 10 anni per Franco Nardino, 8 anni per Marzio Padalino, 12 anni per Domenico Palmieri, 8 anni per Raffaele Palumbo, 6 anni e 8 mesi per Giuseppe Perdonò, 8 anni per Samuel Perdonò, 14 anni e 8 mesi per Luciano Portante.

Infine, condanne a 8 anni di reclusione per Antonio Prencipe, 5 anni e 8 mesi per Vincenzo Rendine, 14 anni e 8 mesi per Giovanni Rollo, 8 anni per Luciano Russo, 6 anni e 4 mesi per Arnaldo Sardella, 8 anni per Mario Schioppo, 8 anni per Guido Siani, 8 anni per Giuseppe Soccio, 12 anni per Michele Spinelli, 4 anni per Ciro Torraco, 8 anni per Nicola Valletta, 4 anni per Carlo Verderosa, 1 anno e 4 mesi ad Angelo Antonio Zagaria e 5 anni a Savino Zagaria. Il processo Game Over procede dinanzi al Tribunale di Foggia, per gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario.

La maxi operazione, lo ricordiamo, trae origine dal procedimento relativo all’omicidio di Roberto Tizzano e al contestuale ferimento di Roberto Bruno, entrambi esponenti di rilievo della batteria 'Moretti-Pellegrino-Lanza', attinti con colpi d’arma da fuoco il pomeriggio del 29 ottobre 2016 all'interno di un bar di via San Severo. Per l'agguato sono stati condannati, in via definitiva Patrizio Villani, Cosimo Damiano e Francesco Sinesi, tutti appartenenti alla batteria 'Sinesi-Francavilla'.

Dagli sviluppi investigativi, mediante l’uso massivo di attività tecniche, anche di ultima generazione, è stata possibile l'esecuzione di due importanti inchieste antimafia coordinate sempre dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ovvero 'Decima Azione' e 'DecimaBis'. Settanta arresti insieme.

L’operazione 'Game Over', invece, si è focalizzata sulle fonti di guadagno illecite della struttura criminale, derivanti, secondo le indagini, da due canali: da una parte le estorsioni ai danni al tessuto imprenditoriale praticate con lo scopo di far confluire i proventi illeciti nella 'Cassa comune' utilizzata per il sostentamento, l’assistenza e la sopravvivenza del sodalizio mafioso; dall'altra il fiorente traffico di sostanze stupefacenti perpetrato con un sistema di regole aggressivo e minuzioso, che hanno garantito, ai vertici operativi del sodalizio coincidenti con i vertici delle batterie mafiose, la possibilità di un controllo capillare e di una posizione di monopolio nella vendita della cocaina attraverso l’imposizione, pena di pesanti ritorsioni anche di natura armata, di commercializzare esclusivamente lo stupefacente fornita dal sodalizio.

La strategia criminale dei componenti dell’organizzazione presupponeva - come è risultato da talune conversazioni chiare ed esplicite - la sussistenza di un 'pactum sceleris', siglato dai capi storici dei clan componenti le batterie mafiose confederate nella 'Società Foggiana' (continua a leggere)