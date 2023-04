Le mani della mafia foggiana sul settore agroalimentare

In tutta la provincia il business dell’agroalimentare rappresenta per la criminalità organizzata un efficace strumento per la sua affermazione nel territorio, interferendo così nel mercato immobiliare dei terreni agricoli e nella commercializzazione degli alimenti con il controllo delle catene di supermercati e il condizionamento del prezzo dei raccolti, nonché nella gestione dei trasporti e dello smistamento delle produzioni.

Il 25 maggio 2022 i Carabinieri, nell’ambito dell’operazione 'Raddoppio Bis' hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto responsabile di estorsione e usura continuate in danno di un imprenditore agricolo. L’operazione ha fornito conferme circa a vulnerabilità del settore agricolo all’usura, soprattutto, per la difficoltà degli imprenditori ad accedere celermente al credito bancario.

Relativamente al settore della pesca, invece, il 24 febbraio 2022, nell’ambito dell’operazione 'Clams', i militari del 112 hanno eseguito una Occ nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili in concorso di estorsione attuata mediante sistematica minaccia ad operatori del settore marittimo prospettando loro danneggiamenti alle imbarcazioni ed alle attrezzature utilizzate per la pesca qualora non avessero ottemperato all’assunzione, per il servizio di guardiania, ovvero omesso di consegnare agli arrestati quantità variabili di pescato giornaliero.

In questo ambito, si inquadra la misura di prevenzione patrimoniale eseguita il 17 marzo 2022 con il sequestro dei beni di un pluripregiudicato cerignolano "la cui storia criminale è da sempre incentrata sulla sofisticazione/adulterazione dell’olio di oliva, commercializzato in Italia ed all’estero, e sull’evasione fiscale". scrive la Dia, nella relazione del 1° semestre 2022. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla Dia, in forma congiunta con la Procura di Bari, il 29 ottobre 2021 ed ha interessato beni mobili e immobili, nonché rapporti finanziari per un valore complessivo di 1,6 milioni.

Nella commercializzazione di carburanti ed alcolici, si evidenzierebbe una convergenza di interessi fra compagini locali ed organizzazioni di altre regioni e nazionalità, accresciuta anche dal progressivo incremento dei prezzi che ha reso il settore particolarmente vulnerabile alle infiltrazioni criminali e che ha favorito l’importazione del prodotto energetico dai Paesi europei con minore tassazione. Ne è conferma il decreto di sequestro preventivo, per un valore complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro, eseguito dalla Guardia di finanza il 28 giugno 2022 a carico di 19 soggetti, di cui 11 originari della provincia di Foggia.

Le risultanze acquisite nel corso delle indagini avrebbero evidenziato come nella città dauna e in provincia fosse radicato un sodalizio criminale, con ramificazioni estere, dedito al contrabbando di prodotti energetici ed alcolici che sarebbero stati commercializzati in evasione dell’imposta sul gasolio agricolo.

Essendo stati individuati in Polonia alcuni terminali del sistema di frode transnazionale è stata anche avviata una cooperazione con i collaterali inquirenti polacchi, agevolata dal coordinamento assicurato da Eurojust, che ha permesso di accertare come le società coinvolte nei traffici illeciti fossero prive delle strutture amministrative ed operative idonee alle dichiarate attività aziendali.

Le stesse società “cartiere”, rette da prestanome, erano meramente strumentali al sistema di frode posto in essere e venivano utilizzate dai reali fornitori del prodotto illecito per l’emissione della documentazione falsa indispensabile per sottrarre all’accise i prodotti energetici ed alcolici introdotti nel mercato italiano.

Tra i colpiti dalla misura in esame emerge un soggetto già destinatario di un provvedimento custodiale nell’ambito dell’operazione 'Petrolmafie' del 2021 condotta dalla Guardia di finanza a carico esponenti della camorra e della ‘ndrangheta.