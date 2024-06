I nuovi equilibri della 'Società Foggiana': il potere del 'carisma', alleanze e rimodulazioni interne

La Società Foggiana muta e si rinnova, pur rimanendo sempre uguale a sé stessa. Si assesta su nuovi equilibri e alleanze, si apre a nuovi business e territori per confermare il proprio potere a Foggia e nel resto della Capitanata. E’, in breve, quanto emerge nella relazione della Dia al Parlamento, relativa al 1° semestre del 2023, presentata questa mattina a Roma.

“Nella città di Foggia vi è una forte presenza della Società Foggiana le cui dinamiche interne sono caratterizzate da mutevoli equilibri, dovuti alle interazioni con gruppi criminali, alle lotte intestine e ai frequenti vuoti di potere determinati dalle vicende giudiziarie”, si legge in premessa.

Rientra nella ‘Quarta Mafia’, entità composta da una pluralità di ‘identità mafiose’ distinte (Società Foggiana, mafia garganica, mafia dell’Alto Tavoliere e malavita cerignolana), che ricalcano i ‘quadranti geografici’ del territorio, ma che sono collegate tra loro, secondo logiche di condivisione di strategie, di interessi, di campi d’azione e di reciproco supporto. L’area dei Cinque Reali Siti (Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella), ad esempio, si rivela strategicamente ambita dai clan, perché altamente sviluppata dal punto di vista economico, potendo contare su una vastità territoriale che offre un comparto agroalimentare altamente remunerativo e ampie opportunità per lo scarico e lo sversamento di rifiuti. Tale diversificazione, favorita dalla posizione geografica di quel territorio nonché dalla nota capacità della criminalità cerignolana di fare da volano, favorisce l’interazione di gruppi criminali della vicina Provincia Bat, facendo allungare ulteriormente ‘i tentacoli della piovra’.

La struttura della Società è sempre la stessa: “Strutturata su un modello di tipo federativo, è articolata convenzionalmente in tre batterie, quella dei Sinesi-Francavilla, quella dei Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese e quella dei Moretti-Pellegrino-Lanza. Il capo della batteria dei Sinesi-Francavilla, attualmente detenuto in regime di 41 bis, rappresenta una delle storiche figure della società e il suo carisma è riconosciuto anche in chiave extraregionale. La batteria, strutturata su base familistica, opera prevalentemente nel capoluogo di provincia ed è attiva nel settore delle estorsioni, degli stupefacenti, dell’usura, dei servizi abusivi di vigilanza/guardiania, della ricettazione, del riciclaggio (specie nel settore delle onoranze funebri) nonché nel gioco illegale”, inquadrano subito gli investigatori della Dia.

“Tradizionalmente rivale e spesso contrapposta alle altre due batterie, contro le quali si è ripetutamente scontrata dando vita a diverse guerre di mafia, è proiettata in provincia grazie a stabili alleanze o attraverso proprie cellule ivi dislocate e vanta contatti anche con organizzazioni extraregionali (siciliane e calabresi)”.

Nella ‘geografi mafiosa’ della provincia, le saldature più rilevanti sono date dall’alleanza con il clan Li Bergolis (mafia garganica) e dalle sinergie operative con la malavita sanseverese, in particolar modo nel settore del traffico di armi e di stupefacenti. Annovera, inoltre, una proiezione extraregionale in Emilia Romagna.

“Nel semestre in esame”, si legge nella relazione, “la batteria in questione è stata oggetto di una particolare attenzione investigativa che ha evidenziato uno stato di fibrillazione interna, come dimostra l’arresto in flagranza di reato, avvenuto a Foggia il 18 gennaio 2023, di un soggetto ritenuto il reggente della batteria Sinesi-Francavilla, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il quale è stato sorpreso da personale della polizia di Foggia all’interno di un esercizio commerciale in possesso di una pistola semiautomatica”.

Ancora, “il 30 marzo 2023 la Polizia di Stato di Foggia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili, in concorso, di porto e detenzione illegali di arma da guerra in luogo pubblico. Il provvedimento in questione trae origine dalle indagini condotte a seguito dell’omicidio di un soggetto detenuto in stato di semilibertà, considerato contiguo alla batteria Sinesi-Francavilla, avvenuto la sera del 17 maggio 2022, nei pressi della Casa Circondariale di Foggia, mentre vi faceva rientro. Le indagini hanno evidenziato il tentativo di vendicare il suddetto omicidio da parte della vedova e del nipote, anch’egli legato alla batteria Sinesi-Francavilla, nella cui disponibilità è stata rinvenuta, nel corso dell’operazione, una pistola con matricola abrasa”.

La batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese opera prevalentemente nel capoluogo ed è attiva soprattutto “nei settori del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e del riciclaggio di denaro in attività commerciali (commercio di autovetture, edilizia e onoranze funebri). Ha sviluppato sinergie con la formazione mafiosa di Manfredonia e con elementi della criminalità di Orta Nova”. Le evidenze investigative degli ultimi anni dimostrano che si sarebbe schierata con la batteria Moretti-Pellegrino-Lanza determinando, specie sul piano “militare”, una supremazia nei confronti del clan Sinesi-Francavilla. Il boss della fazione Tolonese, già sottoposto al regime 41 bis, è tornato in libertà il 9 marzo 2023 dopo una lunga detenzione.

La batteria Moretti-Pellegrino-Lanza è incardinata su una struttura di vertice cui fanno parte i tre capi delle famiglie di cui la stessa si compone. La consorteria è quella più radicata nella provincia e nei territori limitrofi avendo portato avanti un programma di espansione territoriale basato su nuove e vecchie sinergie con gruppi di altri contesti operativi.

“Questa rete di saldature - spiegano gli investigatori - ha così permesso alla consorteria di proiettarsi anche nelle vicine regioni del Molise e dell’Abruzzo. Tradizionalmente interessata al settore delle estorsioni, dell’usura, del traffico di stupefacenti e delle rapine, la batteria in argomento è ritenuta rispetto alle altre quella dotata di maggiore autorevolezza, forza e carisma criminale e ha altresì dimostrato capacità di infiltrazione nell’economia legale”.

Il 14 marzo 2023, ad esempio, la Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito una misura cautelare a carico di 11 soggetti, molti dei quali componenti di una frangia della batteria foggiana Moretti-Pellegrino-Lanza, ritenuti responsabili di estorsione ed usura aggravata dal metodo mafioso. Il gruppo criminale, servendosi dei metodi e della fama mafiosa dell’associazione di riferimento, erogava prestiti monetari a tassi usurari a imprenditori abruzzesi operanti nel settore della ristorazione e del commercio di autovetture di lusso, talvolta seguiti da attività estorsive ai loro danni.

Il 15 febbraio 2023, i carabinieri di Foggia hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un esponente di rango della batteria Moretti-Pellegrino-Lanza, ritenuto responsabile del tentato omicidio, avvenuto il 6 settembre 2016, nei confronti del capo della fazione Sinesi, della batteria Sinesi-Francavilla, in cui lo stesso rimase ferito, unitamente al proprio nipote minore. Il 12 maggio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha reso irrevocabile la sentenza della Corte d’Appello di Bari emessa il 14 giugno 2022, in virtù della quale a un esponente della batteria mafiosa foggiana Moretti-Pellegrino-Lanza è stata confermata la pena di 12 anni di reclusione.