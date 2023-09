Il 'pizzo' della mafia agli agricoltori foggiani che vale 40 milioni: "Io sto subendo di tutto e di più"

Un business da 40 milioni di euro, nella migliore delle ipotesi, si fa per dire, di almeno la metà del potenziale guadagno: è quello 'coltivato' dalla mafia foggiana nel settore agricolo: in campo avanzano 'gregari’ dei clan e 'riscossori del pizzo'. Un vero e proprio tariffario, presumibilmente imposto a gran parte degli imprenditori agricoli della zona, in cambio dei ‘servizi di guardiania’.

Per ciascun tipo di coltivazione è previsto il “pizzo di un determinato importo”, a valere su ogni ettaro, di 150 euro sugli oliveti - “per fare in modo che non vengano tagliati” - di trecento sui vigneti, di 150 euro sui frutteti, di cinquanta sul grano e di 300 euro sul pomodoro.

La somma, ricavata per ciascuno dei 510mila ettari di terreni coltivabili (90mila sono oliveti, vigneti e frutteti, 300mila sono destinati alla coltivazione del grano, 20mila a quella del pomodoro e 15mila ad altre colture), viene raccolta e divisa con i boss delle consorterie criminali: "Chi non paga subisce furti, danni e il taglio olive e vigneti" ha spiegato ieri Lazzaro D'Auria davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

"Dacci 200mila euro o ti ammocchiamo"

Il punto, secondo l'imprenditore campano che si è ribellato alla 'Quarta Mafia', è che l'accusa che viene rivolta a chi viene sorpreso a compiere ritorsioni, è quella di danneggiamento colposo: di massimo sei mesi la pena. Ragion per cui, per evitare successive e ben più gravi ritorsioni gli agricoltori preferirebbero pagare, soprattutto per non rischiare di veder mandare in frantumi il lavoro di tanti anni. Tuttavia, ci sono alcune vittime che denunciano: "Gli agricoltori si sentono abbandonati. Io sto subendo di tutto e di più".

"Ero un morto che camminava, non sono più un uomo solo"

L'imprenditore vittima di numerosi attentati intimidatori, ha evidenziato anche come la viabilità rurale sconnessa e talvolta inaccessibile, impedisca l'intervento in tempi rapidi delle forze dell'ordine. Inoltre, ha fatto notare D'Auria, che chi denuncia la mafia foggiana finisce nel 'Crime risk' delle banche (l'intervista).

"Dopo le mie denunce, banche e assicurazioni si sono sottratte a qualsiasi tipo di elargizione, non hanno accettato la garanzia dello Stato. Tassi triplicati solo per aver denunciato. Ero valutato come una persona pericolosa che poteva essere ammazzata"

Il 57 imprenditore che ha denunciato i mafiosi di Foggia ha sostenuto che chi paga il pizzo è un fiancheggiatore della mafia: c'è chi lo fa per paura, chi invece per un tornaconto personale "Queste persone non devono passarla liscia" ha concluso.