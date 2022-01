"L'omertà verrà erosa". Il procuratore De Raho: "Bombe segnale di debolezza della mafia foggiana"

"Le mafie foggiane sono mafie di grandissima pericolosità e gli attentati che hanno posto in essere sono come una sfida allo Stato e di fronte a questa sfida lo Stato si muoverà con l'energia che compete a uno Stato di diritto che deve però imporre l'osservanza della legge a tutti e proteggere i cittadini. Con uno Stato forte, con una magistratura che si muove con rapidità, con interventi sul territorio a garanzia e protezione al cittadino, anche l'omertà verrà erosa dalla forza di difesa del nostro paese".

E' quanto dichiarato questa mattina a Foggia dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, secondo il quale le bombe fatte esplodere dall'inizio dell'anno ad oggi sono un segnale di debolezza delle mafie, "che devono quindi ancora una volta ritornare sul territorio con i loro vecchi sistemi per poter rappresentare la loro forza e creare quella intimidazione che dovrebbe piegare il cittadino e mantenere l'omertà. La paura a denunciare sempre riscontrata "è la conseguenza della violenza con cui si muovono le mafie foggiane" ha aggiunto De Raho.

La quarta mafia - nemico numero uno dello Stato - avrebbe quindi bisogno di strumenti violenti per riaffermarsi, "proprio per i grandi risultati nel contrasto che sono stati conseguiti come i moltissimi arresti da parte di uno Stato che è stato capace di assicurare alla giustizia oltre 700 appartenenti alle mafie del distretto di Bari negli ultimi 4 anni. Questo evidenzia che vi è una forza dello Stato e una debolezza delle mafie che devono quindi ancora una volta ritornare sul territorio con i loro vecchi sistemi per poter rappresentare la loro forza e creare quella intimidazione che dovrebbe piegare il cittadino e mantenere ferma l'omertà".