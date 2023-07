Game over, ma è solo l'inizio della guerra alla 'Società Foggiana': "I clan verrano cancellati"

Lo Stato assesta un altro duro colpo alla Società Foggiana: dopo le operazioni Decima Azione e Decimabis, questa mattina è stato chiuso il cerchio con 'Game Over'. Tre operazioni con oltre 150 arresti in sette anni di indagini, dall'omicidio di Roberto Tizzano alle prime luci dell'alba di oggi, quando circa 500 militari del comando provinciale dei carabinieri - sotto il coordinamento della Dda di Bari - hanno eseguito 82 misure cautelari.

Il Procuratore della Dda Roberto Rossi non ha dubbi: "Come è scomparso il contrabbando in Puglia, anche le famiglie foggiane dei clan verranno sconfitte".

Ne sa qualcosa Giovani Melillo, foggiano doc alla guida della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nel passaggio in cui evidenzia come la criminalità foggiana sia un obiettivo strategico e che il nome dell'operazione non inganni: "La partita è appena iniziata, è soltanto un passo molto importante verso la decostruzione di un sistema criminale estremamente raffinato e complesso" ha aggiunto.

Ma è un suo magistrato, Giuseppe Gatti, a sottolineare con dovizia di particolari come si è evoluta la Società Foggiana: "Qui è il momento di dire chiaramente che accanto a questa tradizione, la mafia foggiana ha un elevatissimo e sofisticato profilo di modernità". Non avvicendate negli anni, ma ben coniugate.

E' proprio nella gestione delle estorsioni e del traffico di droga, che si legge un profilo di modernità nelle tre batterie consortili: "Hanno imparato a promuovere le attività secondo il modello dell'ordinamento gestionale". Un sistema di regole, procedura, organizzazione a catena, filiera, appunto un ordinamento.

Sono riemerse le liste, i taccuini per intenderci, che nel caso di Game Over, rappresentano un contratto che ratificano l'adesione partecipativa del singolo spacciatore, che entrando a far parte della lista - grandi e piccole - sa bene di avere obblighi e doveri. Una gestione puntuale e precisa. Invece, la 'cassa comune', è il dimostrazione della capacità della mafia di Foggia di coniugare ad un modello di conflittualità endemica - "che non è espressione cieca di violenza ma è criterio di definizione degli assetti di potere all'interno dell'associazione" - un modello di tipo consociativo ed elaborazione di schemi di tipo consortile.

I clan, seppur contrapposti, sanno fare squadra. Mentre l'espressione imprenditoriale della droga è determinata dal monopolio, che ha le caratteristiche del controllo assoluto. Un sistema consolidato e ferreo, atteso che, quando i conti non tornavano o vi era il semplice sospetto che qualcuno tra i pusher avesse disatteso il vincolo associativo, era hanno disposto un blocco delle liste. "A Foggia non sarebbe più dovuta arrivare droga. Questo ha consentito loro di individuare le persone che stavano disattendendo gli obblighi, con una perentorietà, pervasività, capacità di imporre regole e far conseguire le sanzioni".

Significativa, si è rivelata, anche la competenza tecnica degli associati nella gestione del fenomeno e nel prevenire le conseguenze, quando dicono:"Attenzione, manteniamo un profilo basso, perché qui ci becchiamo il 74 comma 1, sono trent'anni di carcere".

Tuttavia, nonostante due collaboratori di giustizia abbiano contribuito a svelare affari e modalità, permane il distintivo della criminalità foggiana dell'assoluta assenza di fenomeni dissociativi, della mancanza di collaboratori di figure di vertice della Società. "Non credo sia molto lontano il momento in cui questo si determinare" .