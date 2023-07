Scacco matto alla mafia foggiana: 82 arresti. Il Prefetto: "Grande vittoria dello Stato"

Il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante si è congratulato con l'Arma dei Carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per gli arresti della maxi operazione contro la Società Foggiana, la più imponente di sempre in città, ribattezzata 'Game Over'. Ottantadue le persone arrestate, tra cui figure di vertice ed operative delle tre batterie, responsabili dei reati di associazione finalizzata alle estorsioni in danno del tessuto imprenditoriale ed al traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione del sodalizio mafioso e dalle disponibilità di armi da fuoco.

“Al Procuratore della Dda Roberto Rossi, unitamente al suo gruppo di lavoro, e al comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, Michele Miulli, insieme alle donne e uomini dell’Arma dei Carabinieri da lui brillantemente guidati, rivolgo le espressioni di grande compiacimento per l’incessante ed encomiabile lavoro svolto, reso tangibile dagli eccellenti risultati investigativi conseguiti nella maxi operazione odierna”.

Per il numero uno della Prefettura, "è un successo investigativo frutto della tenacia e dello straordinario lavoro che la Magistratura e le Forze di Polizia mettono in campo quotidianamente e a cui rivolgo il mio ringraziamento e apprezzamento per le efficaci attività di prevenzione e contrasto mirate al ripristino della legalità in un contesto particolarmente esposto alle influenze criminali”.

L’imponente e vasta operazione conferma le straordinarie qualità e competenze degli inquirenti e degli investigatori nella determinata azione di contrasto ai sodalizi mafiosi operanti in questo contesto territoriale, destrutturando alla base le agguerrite consorterie mafiose operanti nel capoluogo dauno. “Questa grande vittoria dello Stato conforta tutte le componenti sociali ed economiche del territorio, rafforzandone la fiducia e favorendo la coesione socio-istituzionale, ed incentiva ancor di più tutti coloro che sono impegnati quotidianamente per tutelare e affermare saldamente la legalità nella nostra provincia” conclude Valiante.