La mafia cerignolana è avanti: non spara, è potentissima e integrata nel tessuto sociale

Secondo il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella, a Cerignola "non accade nulla perché c'è una realtà criminale potentissima e integrata nel tessuto sociale, e i reati avvengono al di fuori del Comune". La malavita ofantina farebbe parte di quelle realtà criminali che in Puglia avrebbero acquisito una maturità tale per cui i malavitosi sono consapevoli che non serve fare rumore, quindi sparare.

Il pensiero del Procuratore, espresso a margine della presentazione del docufilm 'La mafia ha paura-Storia di un Sud che può vincere' di Marco Agostinacchio presentato ieri in anteprima nazionale nella sala cinematografica dell'Apulia Film Commission. Secondo Giannella, inoltre, la magistratura e forze dell'ordine non sono sufficienti, perchè, ha aggiunto, "mettere in galera le persone e fare attività di repressione è necessario, ma non sufficiente".

Quindi, ha concluso, "è importante capire che sono fatti nostri anche prima che avvengano le tragedie. Occorre comprendere perché certe cose accadano, per provare a sconfiggerle".

Come riportato nella relazione del secondo semestre del 2022 della Direzione Investigativa Antimafia, negli anni le attività di contrasto eseguite dalle forze di polizia hanno confermato le oramai storiche attività predilette dai sodalizi cerignolani, nonché la loro capacità di evolvere rigenerandosi in modo strutturato, di infiltrarsi nei principali segmenti economico-finanziari e di dare continuità alle attività ed ai traffici illeciti in tutto il territorio nazionale ed anche estero.