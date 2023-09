Cerignola mafia potente: la sua forza è nel modello organizzativo flessibile

Nel Basso Tavoliere sarebbe la malavita cerignolana a rivestire un ruolo egemone, con ripercussioni anche nello scenario provinciale. La sua forza deriverebbe da un ormai radicato controllo del territorio affiancato, nel tempo, da un modello organizzativo flessibile che le consentirebbe di rimodulare costantemente gli assetti in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Questo pragmatismo le ha permesso di diversificare le attività illecite e di specializzarsi negli assalti ai portavalori ed ai caveau al punto da costituire un qualificato punto di riferimento anche per le altre matrici mafiose nazionali. In questa 'specialità' sembrerebbe realizzarsi un sistema di collaborazione della malavita cerignolana con le batterie della società foggiana quale quella che, nel semestre in esame, ha interessato la consorteria Moretti-Pellegrino-Lanza-

L’attitudine della criminalità cerignolana ad essere polo di coesione tra gruppi criminali, non solo della provincia di Foggia ma anche di Bari e della limitrofa Bat, si riscontra anche nella propensione ad assoldare quella criminalità comune attiva nel settore dei pezzi di ricambio di veicoli rubati. La particolare attenzione rivolta dalle forze di polizia al fenomeno, ha permesso di individuare molte attività commerciali apparentemente legali che, di fatto, celavano la provenienza illecita dei prodotti commercializzati, come riscontrabile negli esiti dell’indagine 'San Cristoforo' conclusa dai Carabinieri e che ha messo in luce, tra gli indagati, un pregiudicato cerignolano molto attivo nel remunerativo settore dei ricambi per auto provenienti da veicoli rubati.

Le peculiari caratteristiche del diffusissimo fenomeno emergono anche dall’inchiesta conclusa il 28 dicembre 2022, che ha permesso di “appurare l’esistenza di una nutrita e compatta compagine associativa, composta da molti degli indagati….facenti parte di quattro sottogruppi, stabilmente dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio e segnatamente alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli di provenienza furtiva attraverso il loro smontaggio, il loro sezionamento e l’asportazione dei riferimenti identificativi impressi o stampigliati sulle componenti di ciascuno di essi”.

Nell’“entità imprenditoriale” così organizzata è emerso il ruolo di due pregiudicati, uno dei quali elemento di raccordo tra la mafia foggiana e la malavita cerignolana e l’altro contiguo al clan Di Tommaso.

La diffusa circolazione dei proventi illeciti derivanti dalle attività predatorie, dagli stupefacenti e dal riciclaggio, genera consistenti disponibilità finanziarie che agevolano la criminalità di Cerignola nell’infiltrazione di importanti settori economico-finanziari, imponendosi sul mercato e spesso alterandone logiche ed equilibri.

Significativo, al riguardo, è il sequestro di beni, per uno stimato valore di 5,5 milioni di euro, eseguito dalla Dia il 18 gennaio 2023 a carico di un soggetto già coinvolto in articolate indagini sulla commissione di numerosi reati contro il patrimonio i cui proventi sarebbero stati successivamente reimpiegati nell’acquisto di immobili e per rilevare diverse attività imprenditoriali. L’esecuzione del provvedimento scaturisce da una richiesta avanzata, a firma congiunta, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Direttore della Dia