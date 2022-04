La mafia degli affari e gli amministratori compiacenti. Il pm Laronga: "Oggi spara di meno e corrompe di più"

Infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. E’ il tema affrontato dal pm Antonio Laronga nel corso della commemorazione di Francesco Marcone, che si è svolta ieri 31 marzo nella biblioteca comunale di Foggia. “La metamorfosi più importante è sparare di meno e corrompere di più. Hanno progressivamente abbandonato la componente violenta e militare tipica del loro modo di agire a favore di relazione di scambio e corruzione. Il mutamento è strettamente collegato alla loro trasformazione in mafia degli affari, in comitati d’affari dediti ai traffici d’affari e al condizionamento delle pubblica amministrazione per ricavarne vantaggi in termini di impresa. La mafia degli affari è silente. E’ questo un modo per nascondersi, per mimetizzarsi”. Laronga – che nel corso del suo intervento ha richiamato lo scioglimento del Comune di Foggia avvenuto il 6 agosto 2021 e i legami intensi tra la Società Foggiana e amministratori comunali - “hanno bisogno di allacciare relazione con una vasta area di insospettabili colletti bianchi: imprenditori, manager, professionisti. Sfruttano debolezze di una politica e pubblica amministrazione sempre più compiacenti”.