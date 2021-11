"Ho murato mia madre in casa". La confessione a Pomeriggio Cinque in diretta da Foggia: “Non l'ho fatto per la pensione"

La testimonianza di Dante, 50enne di Buccinasco che ha murato la madre in casa, in collegamento da Foggia a Pomeriggio Cinque

E’ andata in onda nel corso della puntata di oggi 5 novembre, a Pomeriggio Cinqu, la storia di Dante, un uomo di Buccinasco che ha murato in casa la madre morta da qualche giorno per una malattia. Non lo avrebbe fatto per la pensione, che ammontava a 1700 euro. "La mia intenzione non era quella di utilizzarli, ho dovuto farlo perchè poi a gennaio è successo il fatto del Covid e non sono riuscito a trovare un posto di lavoro"

In collegamento da Foggia con il giornalista Francesco Molinaro di Telefoggia, c'era anche la compagna di Micaela, grazie alla quale è emersa l'agghiacciante verità. Lo ha denunciato quando ha scoperto che il suo compagno aveva compiuto un gesto assurdo e orribile. "Mi aveva detto che la madre era morta, ma quando ho letto sul cellulare un amico che chiedeva come stesse sua madre, mi sono insospettita e gli ho chiesto spiegazioni".

A quel punto Micaela gli avrebbe chiesto di costituirsi. Il 50enne non lo ha fatto e la donna si è vista costretta a denunciarlo su consiglio di un prete al quale aveva confessato l'accaduto.

“Io ho sbagliato e pagherò le conseguenze delle mie azioni. Io l’ho fatto perché in quel momento non sono riuscito a staccarmi da mamma, ho sempre sofferto quando gli affetti mi vengono a mancare, in quel momento sono andato in tilt, mi è crollato tutto addosso, non mi aspettavo che mia madre morisse in quei giorni lì. Dopo che è morta sono stato diversi giorni lì con lei".

"In quel momento lì non riuscivo a ragionare". la risposta di Dante alla conduttrice Barbara D'Urso: "Ti rendi conto della mostruosità di questa cosa?".