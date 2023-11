Maddy, l'artista di strada che Foggia non merita: "Mi hanno allontanata perchè disturbo"

Evidentemente non è cambiato nulla, se è vero che, come denuncia l'artista di strada Maddy Caputo attraverso la sua pagina Facebook, gli agenti della polizia locale, su segnalazione di passanti e negozianti, l'avrebbero allontanata dalle vie del centro di Foggia, dove era tornata ad esibirsi dopo otto mesi: "Non vogliono perché disturbo" scrive. "Pensavo che al mio ritorno qualcosa fosse cambiato, ma dopo una settimana ho cominciato a ricevere gli ennesimi dispetti di chi si collegava alla mia cassa tramite Bluetooth".

Nonostante l'accoglienza e la riconoscenza di molti foggiani, ancora una volta Maddy si è vista costretta ad allontanarsi: "Ai foggiani che mi seguono dico di non insistere, perché non tutti mi accettano. Dico basta, eppure pensavo che fosse cambiato qualcosa, essendoci anche un sindaco, ma così non è. Non mi aspetto niente da questa città, purtroppo a malincuore".

Il 23 marzo scorso, in Piazza Giordano, una persona le aveva portato via il cappello con all'interno il denaro. Il lacrime per l'accaduto, aveva detto che non si sarebbe più esibita tra le vie della città, sostenendo che tante persone ce l'avessero con lei (leggi la notizia).