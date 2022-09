Oggi i funerali del 20enne Andrea Gaeta: proclamato il lutto cittadino ad Orta Nova

Lutto cittadino, questa mattina, ad Orta Nova, in concomitanza con i funerali del 20enne Andrea Gaeta, ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi alla periferia del paese. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale con l'ordinanza 114 del 9 settembre 2022.

"Considerato che, in data 03.09.2022, nell'abitato di Orta Nova, il nostro concittadino Andrea Gaeta è stato sottratto all'affetto dei suoi cari e di tutta la Comunità cittadina, in circostanze oltremodo brutali", si legge nel documento, si disponde "la proclamazione del lutto cittadino, per il 10.09.2022, in occasione del breve rito funebre e la sepoltura del nostro concittadino, presso il Cimitero Comunale, dalle 08:00 alle 10:00, mediante l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo comunale, listata a lutto" Si invitano inoltre, "nella fascia oraria delle esequie, a sospendere qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata", conclude.