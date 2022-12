Lutto nel mondo ultras e nel 118: addio al gigante buono Giax Romondia

La Curva Nord e il mondo ultras piangono Giacinto Romondia, per tutti Giax. Per dieci giorni, l’ultras foggiano e autista soccorritore del 118 che prestava servizio sul Gargano ha lottato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Oltre ogni rivalità, a Benevento e Salerno, come a Palermo e Messina erano comparsi gli striscioni di vicinanza con un messaggio che ha fatto il giro degli stadi: “Forza Giax non mollare”.

Solo ieri la Curva Nord gli aveva dedicato un altro striscione: “Non c’è Natale senza un fratello, tutti i pensieri e le ansie sono per te”. Oggi piange il “gigante buono”: “Amico di tante avventure, fratello di tante battaglie, come un fulmine a ciel sereno hai spaccato i nostri cuori lasciandoci nella malinconia della solitudine – scrivono dalla Curva Nord - Un giorno, prima o tardi, ci rincontreremo in cielo e avremo la possibilità di recuperare il tempo perduto. Nel frattempo guidaci da lassù e non lasciare mai quei gradoni che tanto hai amato ed onorato, noi saremo affianco a te spalla a spalla, cuore a cuore come ogni santa domenica. Ci si vede presto Fratello”.

Tanti i messaggi di cordoglio, da ogni parte d’Italia. “Una persona decisa dal cuore grande”, scrivono di lui. Dolore e sgomento. Ricordano una vita vissuta all’insegna del credo ultras, “un pilastro per il movimento ultras italiano e foggiano ‘vecchio regime’. Una persona sempre in prima linea nell’aiutare il prossimo, il lavoro che faceva ne era l’esempio”. Da tanti il commosso addio del tifo organizzato: “Un Ultras non muore mai”.