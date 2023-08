L’Enpa in difesa del lupo di Vasto che aggredì coppia di Lucera: “Prima l’incolumità dell’animale”

Il cerchio si stringe intorno a quello che è stato ribattezzato “il lupo di Vasto”. O meglio, lupa. È quello che ha rivelato l’esame del Dna prelevato con un tampone dalle ferite provocate alla ragazzina di 11 anni lo scorso 11 agosto e analizzato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

A finire fra le sue grinfie era stata anche una coppia di Lucera che la sera del 27 luglio, durante una passeggiata sul lungomare di Marina di Vasto si è ritrovata faccia a faccia con l’animale che si è lanciato contro di loro. In ospedale questa è stata la prognosi: sei punti di sutura alla gamba sinistra e due punti alla destra per il lucerino - sottoposto anche ad una profilassi contro la rabbia - e tre punti sull'avambraccio e quattro sul gluteo per la ragazza.

Qualche giorno fa la lupa era addirittura stata bloccata in un podere privato, ma il tardivo arrivo degli uomini dell’Ente Parco le ha dato la possibilità di svignarsela. Nel frattempo il sindaco di Vasto cha chiesto l’aiuto anche dei cacciatori scatenando la reazione dell’Enpa.

“La vicenda del presunto lupo di Vasto – scrive in una nota l’Ente Nazionale Protezione Animali – ha ormai assunto tratti assurdi e paradossali, fino a chiamare in causa squadre di cacciatori che non si comprende bene a quale titolo debbano intervenire per catturare l’animale. L’esemplare di Vasto, sempre venga confermato si tratti di un lupo, appartiene ad una specie particolarmente protetta dalle leggi nazionali ed europee, ed il suo recupero deve seguire un preciso protocollo che ne garantisca incolumità e benessere”.

A mobilitare l’Enpa sono anche le condizioni in cui verserebbe l’animale, come dimostrerebbero alcuni video amatoriali. “Secondo quanto appreso da Enpa – continua la nota - l’animale sarebbe in difficoltà ed avrebbe bisogno di cure veterinarie. L’associazione si è già attivata presso il Ministero dell’Ambiente per sollecitare la messa in sicurezza dell’animale che, una volta autorizzata, deve essere affidata unicamente a personale competente, come quello della Asl veterinaria competente e dei Carabinieri Forestali, o di un Centro Recupero Animali Selvatici specializzato. Enpa ribadisce che è prioritario garantire l’incolumità dell’animale. Se non sarà così, l’associazione denuncerà i responsabili nelle opportune sedi giudiziarie”.