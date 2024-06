Luisa Fantasia diventa "un simbolo": padre Maurizio Patriciello la ricorda a 49 anni dal brutale omicidio

Luisa Fantasia diventa un simbolo. E a 49 anni dalla tragica uccisione della donna, vittima innocente di mafia avvenuta a Milano per vendetta trasversale il 14 giugno 1975, padre Maurizio Patriciello celebrerà - domani 14 giugno alle ore 19:00, presso la sua parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano - una messa in sua memoria.

Sarà presente la figlia Cinzia Mascione insieme a Pietro Paolo Mascione, parente della vittima nonché presidente dell'associazione 'Invisibili', da lui fortemente voluta in memoria della cara Luisa Fantasia. Insieme a loro anche il nostro Vice Presidente Enrico Trapassi.

"È un momento importante per la nostra famiglia, che a distanza di anni, ancora ci commuove. Il dolore è ancora forte ma, è più forte la nostra volontà di farle memoria". ha spiegato Mascione, che da qualche anno a questa parte si è fatto portavoce, insieme alla sorella Cinzia Mascione, di far vivere per sempre la memoria di Luisa per tanti, troppi, anni dimenticata.