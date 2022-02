Ludovico Vaccaro tra i 18 'papabili' alla Procura di Firenze

C'è anche Ludovico Vaccaro, tra i 18 magistrati in corsa per ricoprire l'incarico di procuratore capo a Firenze. Tante le domande presentate per succedere a Giuseppe Creazzo, destinato dal Consiglio superiore della magistratura alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria. Tra i candidati, figura anche il nome dell’attuale procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, che dal 2017 guida la procura dauna, in una terra segnata da gravi fenomenologie criminali e mafiose. Tra le varie domande presentate, anche quelle di tre magistrati già in servizio in Toscana, di procuratori aggiunti a Napoli, Messina, Reggio Calabria e Roma, nonché dei procuratori capo di Crotone, Cremona, Nuoro e Paola.