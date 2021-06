Lamorgese presto a Foggia: il ministro dell'Interno presiederà un comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica

L'on. Ivan Scalfarotto ha portato i saluti del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha fatto sapere che presto tornerà in città per presidere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Lo Stato non lascia e non lascerà sola la città di Foggia. Dopo gli arresti di sindaco, imprenditori e consiglieri comunali, il successivo arrivo del commissario Marilisa Magno alla quale sono stati affiancati anche tre sub-commissari e la proroga del lavoro della commissione d'accesso agli atti di altri tre mesi e che si esprimerà entro il 9 settembre, questa mattina Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno nato a Pescara ma vissuto per molto tempo a Foggia ed ex candidato presidente di Italia Viva alle scorse elezioni Regionali, ha portato i saluti del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha fatto sapere che presto tornerà in città per presidere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.