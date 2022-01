La Dda prende casa a Foggia, ma dipenderà sempre da Bari. Lamorgese: "Questa è la nostra risposta immediata"

“Integreremo gli organici e daremo massima attenzione agli organici del territorio”. Queste le rassicurazioni del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese pronunciate a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina negli uffici della Prefettura Foggia, al quale hanno partecipato anche il capo della Polizia Lamberto Giannini, i comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, la commissaria straordinaria per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Giovanna Cagliostro e i vertici della locale procura e della direzione distrettuale antimafia di Bari.

La novità riguarda l'apertura di uffici della Dda di Bari nel capoluogo dauno: "I locali sono stati individuati in una ex scuola di polizia. Anche questa è una risposta immediata. Non verrà fatta una Dda a Foggia ma questo è soltanto nominativo se poi ci sono una struttura e uomini dedicati e l'attività viene portata a conclusione".

“Un segnale va dato, noi ci siamo e dobbiamo essere presenti perché se dobbiamo vincere una partita che sicuramente vinceremo, dobbiamo fare la nostra parte”. Tuttavia, ha sottolineato Lamorgese, “non è una questione soltanto di ampliamento, c'è bisogno di un intervento strutturato, forte, ricorrendo ai rinforzi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. L'utilizzo di questi due tipi di reparti, anticrimine e inquadrati, serve proprio al controllo integrato del territorio. Non è soltanto la dotazione organica, i 50 in più o i 50 in meno, ma occorre un intervento strutturale che da solo può consentire una risposta efficace alle varie fenomenologie criminali che insidiano in maniera pervasiva questo territorio" ha aggiunto il numero uno del Viminale, che ha messo in evidenza i numeri: 400 misure cautelari e confische di patrimoni per quasi 30 milioni di euro".

Nondimeno, va avanti il progetto della ‘Cittadella della sicurezza’ a San Severo, dove dall’inizio dell’anno sono stati compiuti quattro avvertimenti dinamitardi ad altrettanti titolari di attività commerciali. Per la ministra saranno fondamentali per la Capitanata “i sistemi di videosorveglianza ad alta definizione". Il Comune di Foggia ha presentato un progetto da quasi un milione di euro. Ammonta a 430mila euro la richiesta di finanziamento del Comune di San Severo. Trentasei comuni che hanno presentato i progetti.

“L'attenzione è massima, la paura non deve condizionarci. La denuncia non può che rendere più lieve la vita di una persona. Il compito delle associazioni è anche quello di dare una mano per far capire che con la denuncia significa essere dalla parte del giusto, stare dalla parte dello Stato" ha aggiunto riferendosi alla neonata associazione antiracket Fai di Foggia. “Dobbiamo essere tutti dalla stessa parte per salvare questo bellissimo territorio dalle infiltrazioni".

Tuttavia Lamorgese ha sottolineato le 13 interdittive antimafia eseguite in pochi mesi dall’insediamento del prefetto Carmine Esposito, una diminuzione dello 0,9% dei reati. Più 33% per quanto riguarda l’usura in provincia, un solo caso a Foggia. Le estorsioni diminuiscono del 30,8%: 110 casi nel 2021 rispetto ai 159 del 2020. Dati che non rispecchiano la percezione dei cittadini. C’è però, ha sottolineato, “una difficoltà a convincere le persone a denunciare".

In merito agli attentati dinamitardi, secondo Lamorgese ci sarebbe una sorta di preoccupazione da parte della criminalità organizzata ma allo stesso tempo la presunzione di pensare di essere forti e di dimostrarlo attraverso il rumore delle bombe. "Ci sarà la presenza di reparti inquadrati per operazioni ad alto impatto che verranno fatte in maniera costante",