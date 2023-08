Aggressione choc nell'area giostre: picchiato e ferito dal branco, indagano i carabinieri

Attimi di paura ieri sera, poco dopo la mezzanotte, presso l'area riservata alle giostre del Luna Park di Lucera. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, una persona è stata aggredita con calci e pugni. Soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in pronto soccorso, ha riportato ferite varie.

Di due settimane la prognosi. Non sono state riscontrate ferite da arma da taglio. Tuttavia, il branco, potrebbe aver colpito la vittima con delle bottiglie di vetro. Indagini in corso per risalire agli autori. Qualche ora prima, a Siponto, un 41enne era stato accoltellato al termine di un litigio (leggi qui).