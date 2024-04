Sparatoria a Borgo San Giusto: ferito un uomo

Sparatoria a Borgo San Giusto, nel territorio di Lucera, dove un cittadino di nazionalità rumena è stato ferito da alcuni proiettili esplosi da un'autovettura in corsa.

Il fatto è successo domenica sera, in strada. Immediato l'intervento sul posto di una ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al Policlinico 'Riuniti' di Foggia, dove è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita. L'accaduto è all'attenzione della polizia, con gli agenti del commissariato lucerino e gli agenti della squadra mobile di Foggia.

Un episodio simile era avvenuto solo pochi giorni prima, a Borgo Mezzanone, nel territorio di Manfredonia, dove lo scorso giovedì sera, un uomo di nazionalità rumena, che procedeva a bordo di un furgone, è stato inseguito da un’auto dalla quale sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio. Anche su questo episodio sono in corso le indagini della polizia; i due avvenimenti non sarebbero collegati tra loro.