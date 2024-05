Rapinatore 'solitario' colpisce tabaccheria a Lucera, fuga con l'incasso: bottino da 4mila euro

Solo e armato di pistola, irrompe in una tabaccheria e fugge con l'incasso. È quanto accaduto nella serata di ieri, a Lucera, dove un 'rapinatore solitario' ha colpito l'attività commerciale di via dei Giardini.

La rapina è durata una manciata di minuti: dopo aver minacciato il dipendente di turno, il rapinatore si è impossessato del denaro presente in cassa - circa 4mila euro - per poi fuggire a piedi, dileguandosi per le vie limitrofe.

Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini del caso. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nell'attività commerciale e lungo la possibile via di fuga nel malvivente. Indagini in corso.