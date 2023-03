Fiamme a Lucera: doppio incendio auto nella notte

Doppio incendio auto, a Lucera, dove nel corso della notte sono stati registrati due roghi in due diversi quartieri della città. Il primo episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Castelnuovo, quasi all'imbocco della Provinciale 5; il secondo, invece, è stato registrato in via Adamello, nei pressi della stazione cittadina.

Per entrambi gli episodi è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano danni collaterali su altre autovetture, vicine abitazioni e arredi stradali. Gli episodi sono all'attenzione dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.