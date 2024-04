/ Via Biccari

I vigili del fuoco di Lucera avranno casa in via Biccari: "Un presidio strategico per i Monti Dauni"

Firmata in Comune la cessione dei terreni per l'edificazione della nuova Caserma del 115. La Giunta Comunale si è poi riunita per approvare la realizzazione di nuove edicole funerarie