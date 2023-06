Strani odori a Lucera, disagio per cittadini e attività: la denuncia delle Guardie Ambientali

“Molestie olfattive”. Sono quelle denunciate dalla sezione lucerina del Gavi (Guardie ambientali volontarie italiane) con una missiva inviata al sindaco Pitta, al presidente della Provincia Nobiletti, alla Procura della Repubblica, a Carabinieri e Polizia municipale di Lucera, Arpa Puglia e Asl Foggia.

Nella serata di giovedì, le strade cittadine sono state invase da un odore di “altissima intensità, acre, pungente e nauseante” che avrebbe creato “un evidente disagio a cittadini, turisti e attività di ristorazione” e alterato “il benessere della collettività e la normale fruibilità delle aree aperte di Lucera”. E così il Gavi ha deciso di segnalare la cosa e chiedere un intervento.

“Siamo a chiedere formale intervento delle Autorità competenti – scrive Antonio Gennarino, dirigente della sezione lucerina – finalizzato al rilevamento delle suddette emissioni odorigene, anche mediante apposite strumentazioni elettroniche, al fine di comprendere le cause del fenomeno sopra descritto e ad adottare tutte le misure necessarie e i provvedimenti del caso”.

Un atto che nasce dall’esigenza di impedire che si ripetano episodi del genere “in grado di arrecare un inaccettabile senso di disgusto e di alterare le normali e quotidiane attività di relazione (passeggiate al parco o in ambienti aperti) e di lavoro (cene all’aperto, in pub, pizzerie, ecc...)”. Soprattutto alla vigilia dell’arrivo dei turisti. I Lucerini restano in attesa.