A Lucera la polizia locale dichiara guerra a sporcaccioni e automobilisti indisciplinati

Dopo la rivisitazione ed il potenziamento della pianta organica della polizia locale - partendo dalla individuazione del nuovo Comandante e passando dalle tante assunzioni fatte ed a farsi - l’Amministrazione comunale di Lucera tira le somme del lavoro di prevenzione e repressione svolto dal corpo, “così che i cittadini possano valutare quanto fatto e, in collaborazione con il Corpo di Polizia e con l'Amministrazione, costruire una città moderna e pienamente vivibile”.

Sul fronte delle attività di tutela ambientale e del territorio, è stato costituito il nucleo dedicato che, dopo un corso di formazione specifica, ha effettuato controlli sull'abbandono dei rifiuti. Nell'ambito di tali controlli, effettuati anche in borghese, sono stati individuati 3 responsabili di abbandono indiscriminato di rifiuti che sono stati sanzionati e segnalati all'autorità giudiziaria.

Si ricorda che l'abbandono di rifiuti è un reato ambientale, punito come reato contravvenzionale se commesso da privato cittadino, con l'ammenda da 1.000 a 1 0.000 euro (pena raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi) ma, se si tratta di titolari di imprese o responsabili di enti è previsto l'arresto, con pena da tre mesi a un anno.

L'attività di controllo sarà supportata dall'installazione di fototrappole in vari punti del territorio comunale e con l'utilizzo della videosorveglianza cittadina che sarà implementata notevolmente nelle prossime settimane. Durante tali servizi, sono stati sorpresi due proprietari di cani che non hanno raccolto le deiezioni violando l'ordinanza sindacale che punisce tale comportamento con una sanzione fino a 500 euro.

Sul fronte dei controlli per il rispetto del codice della strada, sono stati puniti quei comportamenti che danneggiano gli utenti deboli come pedoni e disabili. Complessivamente, sono state accertate 283 violazioni per sosta irregolare (15 per sosta sul marciapiede; 14 per sosta sugli stalli per disabili senza averne titolo con il ritiro di 2 permessi usati impropriamente; 11per sosta su passo carrabile; 12 per sosta sugli attraversamenti pedonali; 8 per sosta in area pedonale). Ben oltre 170, invece, di richieste di pronto intervento pervenute alla Centrale Operativa; cinque, infine, gli incidenti stradali rilevati.

Ancora, sono stati rilasciati 32 pareri per occupazioni di suolo pubblico nell'ambito dell'attività di Polizia Amministrativa e controllati 140 commercianti ambulanti nel corso dei mercati settimanali. Con l'avvicinarsi della stagione estiva si intensificheranno i controlli sulle attività commerciali per garantire la tutela dei consumatori. Effettuate 64 notifiche per conto di varie Prefetture, Procure della Repubblica e Tribunali e 40 accertamenti per conto dell'ufficio anagrafe del Comune di Lucera. Istruite 32 pratiche per ordinanze di viabilità e autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni religiose, sportive e politiche.

L'ufficio di Polizia Mortuaria ha effettuato per conto del dirigente del V settore - Servizi Cimiteriali, 48 pratiche per prestazioni inerenti le attività di gestione del civico cimitero. Nel mese di aprile la città di Lucera è stata interessata dal passaggio della tappa del Giro rosa del Mediterraneo che ha visto l'impiego di tutto il personale della polizia locale per lo svolgimento in sicurezza della tappa.

“Per tutto il periodo estivo - assicurano dal Comune - verrà intensificata la presenza all'interno del centro storico di personale appiedato che effettuerà controlli mirati al rispetto della civile convivenza prevenendo situazioni di degrado e di disturbo”.