La polizia si è messo subito alla sua ricerca. L'uomo è stato individuato nei pressi della propria abitazione e arrestato in flagranza di reato dal comandante del reparto della casa circondariale di Lucera, coadiuvato dal proprio personale.

È durata poco più di dodici ore la latitanza di un detenuto in semilibertà che, senza giustificato motivo, non aveva fatto rientro nel carcere di Lucera.

In semilibertà, non si ripresenta in carcere: detenuto arrestato dopo 12 ore di latitanza