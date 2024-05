Annamaria svanita nel nulla da un mese: disperato appello per riportare a casa la 19enne

Da un mese, ormai, non si hanno notizie di AnnaMaria Veneziano, 19enne di Lucera, svanita nel nulla il 16 aprile scorso. A rilanciare l'allarme, questa mattina, è il sindaco Giuseppe Pitta: "È trascorso esattamente un mese dalla scomparsa della giovane, intorno alle 9.00. Indossava una felpa nera, pantaloni scuri, scarpe chiare, zainetto scuro e aveva gli occhiali. Chiunque l'avesse avvistata o avesse notizie utili non esiti un secondo a contattare le forze dell'ordine, vi prego", prosegue il primo cittadino che esorta tutti a "far girare il messaggio. Riportiamo insieme AnnaMaria dai suoi cari", conclude.