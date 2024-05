Anziani nel mirino di truffatori senza scrupoli, raggiri a tappeto a Lucera: "Maledetti"

Truffatori senza scrupolo in azione a Lucera. Nel mirino dei malviventi finiscono, per lo più, persone anziane e sole. A mettere in guardia la cittadinanza è il sindaco Giuseppe Pitta: "Dei maledetti continuano a truffare telefonicamente le persone anziane", avvisa.

"Telefonano dicendo loro che il nipote o figlio sta male, ha fatto un incidente, sta in ospedale o è stato arrestato. Così facendo sottraggono soldi a persone in preda al panico. Mi raccomando - aggiunge il primo cittadino - fate attenzione e fate prestare la massima attenzione alle persone anziane che conoscete. Chiunque riceva una telefonata di questo genere vada immediatamente a denunciare".