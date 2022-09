Foggia ha un nuovo comandante dei carabinieri: è il colonnello Miulli. Lorenzon: "Qui margini di miglioramento"

Sarà il colonnello Michele Miulli a prendere in mano le redini del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia. A partire da domani, 14 settembre, accoglierà ufficialmente l’incarico che negli ultimi tre anni ha portato avanti il colonnello Nicola Lorenzon, ora destinato ad assumere il Comando del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.

Originario di Castellaneta, in provincia di Taranto, Miulli torna nella sua Puglia, con le spalle forgiate dall’esperienza maturata al comando del Reparto Operativo di Milano e dalle precedenti in Sicilia e Reggio Calabria. Ad attenderlo, un ruolo impegnativo in un territorio segnate da mafie e criminalità di spessori diversi ma ugualmente infestanti. Obiettivo dichiarato, anticipa, sarà rinsaldare il rapporto e la fiducia tra l’Arma e i cittadini.

Al di là del passaggio di consegne formali, Lorenzon lascia al collega un solco operativo preciso, tracciato in un periodo di grande difficoltà - quale è stato quello legato alle restrizioni per la pandemia - durante il quale, rimarca l’uscente Lorenzon, “nessun comando o stazione è stato mai chiuso, nemmeno nel più piccolo comune della provincia”.

Numerose sono state le operazioni portate a compimento dell’Arma sotto la guida Lorenzon, “ma tante altre sono state imbastite e a breve ne mostreranno i risultati”, assicura. In attesa di assumere il nuovo incarico a Napoli, Lorenzon lascia la Capitanata con una immagine (“un territorio di una bellezza ancora inespressa e tante realtà positive”) e una speranza (“che i cittadini abbiano sempre fiducia nell’Arma e nelle istituzioni per consentire loro di vivere, finalmente, momenti migliori”).

Ricorda la scomparsa del brigadiere Santoro, di Lucera, deceduto per Covid, come uno dei momenti umanamente più dolorosi vissuti in Capitanata, mentre ritrova nelle varie operazioni messe a segno in questi anni “il punto di partenza per poter voltare pagina e migliorare”, spiega. “Nonostante all’esterno l’immagine della città venga compromessa dal susseguirsi di eventi negativi, Foggia non è tutta negativa, ci sono ampi margini di miglioramento”, assicura.