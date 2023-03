Urla e paura n via Ciampitti: ragazzine minorenni si affrontano in strada, intervengono i carabinieri

Ragazzine si affrontano in strada, scoppia il caos in via Ciampitti al punto da richiedere l'intervento dei carabinieri e di una ambulanza del 118.

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, in una zona abbastanza centrale di Foggia, dove due ragazzine, entrambe minorenni, si sarebbero affrontate in strada, all'altezza dell'incrocio con via Barletta.

Futili motivi, come confermato dai militari intervenuti, alla base dell'aggressione. Urla e schiamazzi hanno allertato e preoccupato i residenti della zona, che oltre al 112 hanno digitato anche il 118.

L'intervento dei carabinieri ha riportato la calma tra le due adolescenti, disperdendo anche il capannello di persone che, nel frattempo, si era formato all'angolo della strada.

Fortunatamente, però, non sono state registrate situazioni tali da richiedere l'intervento di operatori sanitari.