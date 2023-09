Orta Nova, lite tra ragazze degenera: una finisce in ospedale con ferite d’arma da taglio

È ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Foggia la giovane ferita con un’arma da taglio da un’altra ragazza durante una lite degenerata.

Il fatto è avvenuto ieri sera a Orta Nova, in via Vittorio Veneto, subito dopo le 20. In un primo momento, le ferite riportate erano apparse lievi, ma la Guardia Medica ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Lì è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza.

La giovane, maggiorenne, non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica del litigio sfociato nell'accoltellamento. Al momento non è stato disposto alcun fermo, ma non sono esclusi sviluppi nelle prossime ore.