Lavori sulla linea Caserta-Foggia: previste cancellazioni di corse e bus sostitutivi

Rfi comunica la modifica del programma di circolazione dei treni dalle ore 11 di lunedì 6 alle 10 di venerdì 10 giugno. Le modifiche si rendono necessarie per lavori di manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nel tratto tra Bovino e Montecalvo (Avellino) e interventi di consolidamento della Galleria Ariano.

In particolare, i treni della lunga percorrenza delle relazioni Roma – Foggia/Bari/Lecce, Torino – Bari (via Roma) e Milano – Lecce (via Roma) subiranno cancellazioni totali/parziali e saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Benevento e Foggia/Bari.

L’attività dei cantieri, che richiede un impegno economico complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede l’impiego di 80 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltate.

I canali di vendita sono già aggiornati con le ultime modifiche, mentre il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sul sito di RFI e sui canali web dell’impresa ferroviaria.