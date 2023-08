A Lido del Sole i cittadini contano gli alberi: "Dopo i lavori del Comune, pochi e in condizioni disagevoli"

Uno ogni 6146 metri quadrati. Sarebbe questo il numero di alberi rimasti a Lido del Sole dopo gli abbattimenti nelle vie interessate dai lavori di riqualificazione della circolazione. Lo comunica il comitato ‘Insieme per Lido del Sole’ che si è preso l’impegno di contarli, uno ad uno. E sono un po’ pochini: è come se ci fosse un solo albero a fare ombra su due campi e mezzo di calcio a 7, di quelli più piccoli. “Non abbiamo una stima di quanti alberi siano stati abbattuti – dicono dal comitato – ma guardando una foto panoramica dall’alto di pochi anni fa, sembrano mancare all’appello almeno 150 alberi ad alto fusto”.

Tuttavia hanno fatto una mappatura precisa di quanto resta. In tutto il villaggio – fanno sapere – si contano appena 32 alberi ad alto fusto. Il resto dell’attuale quota verde è composto da 15 alberi di media altezza, lecci e platani, 26 oleandri e 10 ficus sul lungomare. La maggior parte degli alberi è concentrata in centro, nella rotonda degli Aranci, dove ci sono 21 dei 32 pini sopravvissuti, e in via dei Melograni, l’unica via mai interessata da lavori di rifacimento da parte del Comune, dove si contano 10 lecci e 16 dei 26 oleandri mappati. In via delle Dalie, via degli Oleandri, via delle Meduse e via degli Ippocampi, le strade coinvolte nel progetto di riqualificazione, non c’è più l’ombra di un albero.

I filari di pini di via degli Oleandri - circa una ventina di alberi adulti - sarebbero stati sacrificati per costruire un marciapiede e la stessa sorte è toccata agli oleandri e alle tamerici che incorniciavano via degli Ippocampi, definiti “sterpaglia infestante” nel computo metrico dei lavori. Gli unici alberi sopravvissuti alla riqualificazione, si conterebbero sulle dita delle mani: cinque platani e quattro pini.

Zero alberi anche in via dei Limoni, dove tre anni fa hanno rifatto il marciapiede, e zero alberi in via dei Ginepri. Appare spoglia anche via degli Aranci, dove però sono sopravvissuti due pini. Senza un albero anche la piazzetta di via degli Ippocampi, spogliata delle sue tamerici piantate quarant’anni fa. Tagliate anche le tamerici sul lungomare, dove sono a dimora 10 ficus. Sui marciapiedi sono ancora visibili 61 ceppi di alberi tagliati.

L’obiettivo di questo conteggio, ribadiscono dal comitato, è “quantificare la portata degli abbattimenti, valutare lo stato di salute degli esemplari sopravvissuti e incentivare l’amministrazione comunale di Rodi a piantumare nuovi alberi per sostituire il verde eliminato e ripristinare il paesaggio della località turistica”. Perché, come evidenzia il Ministero dell’Ambiente nelle linee guida per la gestione del verde urbano, la vegetazione in città riveste “un importante ruolo nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima e della vivibilità”.

“Adesso che il paesaggio di Lido del Sole è stato letteralmente raso al suolo – scrive il comitato – chiediamo all’amministrazione comunale di riprogettare le aree verdi del luogo e pianificare la piantumazione degli alberi ad alto fusto per sostituire quelli abbattuti, tenendo conto della tipologia del suolo, della destinazione d’uso degli spazi e della necessità di ricreare zone d’ombra. La nostra iniziativa di mappatura degli alberi ha evidenziato non solo la strage del patrimonio arboreo, ma anche la necessità di tornare ad una corretta e sana manutenzione del verde: i pochi alberi sopravvissuti versano in condizioni disagevoli, con le radici cementate fino al colletto del tronco, le chiome secche”.

E allora, cosa fare? “Il Comune di Rodi dovrebbe dotarsi di censimento, piano e regolamento del verde, come indicato nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 2020 che fissa i criteri minimi per il servizio della gestione del verde pubblico (CAM). Questi strumenti sono necessari anche per intercettare fondi regionali. Il rischio, in mancanza di una seria progettazione da parte di personale competente, è la perdita dei pochi alberi ad alto fusto sopravvissuti a fronte di sporadiche messe a dimora di alberelli qua e là” concludono quelli del comitato.