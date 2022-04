Otto tartarughe riacquistano la libertà: rilasciate in mare, dopo le cure al Crtm di Manfredonia

Liberate in mare le 8 tartarughe che, in questi mesi, sono state prese in carico e curate presso il Centro di recupero di Legambiente, a Manfredonia. Gli esemplari sono stati rilasciati in mare questa mattina, nel golfo Sipontino. Per l’occasione, è stata scelta una data fortemente simbolica: l'11 aprile è infatti la giornata nazionale del mare, con la quale l’Italia, con circa 8000 chilometri di coste, celebra e tutela una delle sue risorse più preziose.