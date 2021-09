Processo alla mafia foggiana, Libera si costituisce parte civile nel processo 'Decima Azione Bis'

Domani, a Bitonto, l'udienza preliminare per 44 imputati. Bianchi: "I reati contestati determinano la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini"

L'associazione Libera si costituisce parte civile nel processo alla mafia foggiana, scaturito dall'operazione 'Decima Azione bis'. L'udienza preliminare è previsita domani, 16 settembre, a Bitonto e vedrà 44 imputati.

L'operazione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Direzione Distrettuale di Bari e dalla Procura foggiana, attraverso un importante dispiego di forze investigative, si è configurata di grande portata fin dal primo momento, con decine di arresti determinanti nell'intervento sulla 'Società', la mafia del capoluogo di Foggia.

"L'importanza di tale procedimento, nella lotta al crimine organizzato nel territorio foggiano e in tutta la Regione Puglia, ci ha determinati fortemente nel decidere di costituirci parte civile nello stesso, in quanto i reati contestati agli imputati determinano la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini, ivi compresi quelli di rango costituzionale, la cui tutela rientra tra gli scopi statutari di Libera, ciò anche alla luce dello scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia per infiltrazione mafiosa", spiega Federica Bianchi, referente di Libera Foggia.

"La costituzione di parte civile, cosi come previsto nello Statuto, rappresenta il naturale sbocco dell'impegno profuso da Libera nella lotta alla criminalità organizzata: l'ultimo tratto di un percorso che parte dalle campagne di informazione e sensibilizzazione, dall'aiuto e dal sostegno alle vittime che, non più sole, decidono di fare memoria e testimonianza. Ma anche un punto di partenza di nuove strategie di contrasto dei fenomeni criminali che consentano alle vittime, sia quelle dirette dei reati che di tutti coloro che indirettamente subiscono il giogo dei clan mafiosi, di acquisire maggiore consapevolezza ed il coraggio necessario a pretendere ii rispetto dei propri diritti fondamentali", conclude.

Nel processo Decima Azione Bis si costituiranno parte civile anche Confindustria Puglia e Confindustria Foggia, nonchè la Fondazione antiusura Buon Samaritano di Foggia.