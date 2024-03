"Manfredonia rialzati". L'antimafia sociale scuote le coscienze dopo gli arresti: “No alla rassegnazione"

“Non dobbiamo cedere alla rassegnazione ma dobbiamo, ora più che mai, chiedere con forza che ciascuno faccia la propria parte, a partire dalla politica che – anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni - deve avere a cuore questa città immaginando e realizzando, insieme ai cittadini, una proposta sociale e culturale che metta al centro i veri bisogni delle persone e non gli interessi personali”.

È l’appello del coordinamento provinciale di ‘Libera - Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie’ dopo l’operazione ‘Giù le mani’, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dalla Guardia di Finanzia, che ha portato a sette arresti con accuse a vario titolo di estorsione, concussione, corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata.

“L’'intreccio tra mafia e politica che emerge da questa operazione è un chiaro ed ennesimo segnale di allarme che non possiamo non cogliere”, afferma la referente provinciale di Libera Foggia e coreferente regionale Federica Bianchi.

Il coordinamento esprime il suo plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine. Gli arresti, evidenziano, “sono l'esito di problematiche sociali e condotte criminali che più volte come Libera abbiamo cercato di portare all'attenzione dell'opinione pubblica, mettendo sempre in evidenza in questi anni i segnali che avvertiamo dal basso: la normalizzazione delle mafie, la mancanza di percezione della gravità del fenomeno mafioso e di quello corruttivo, la mancanza di etica – proseguono - Negli ultimi mesi abbiamo espresso varie volte preoccupazione per la situazione di Manfredonia, promuovendo la mobilitazione ‘LiberiAmo Manfredonia’ e lavorando insieme alla Diocesi e a molte realtà della città per costruire percorsi di conoscenza e consapevolezza. Non dobbiamo abituarci a tutto questo”, è il monito di Libera.

Solo a novembre, 5mila persone avevano partecipato alla marcia di Libera.

“La politica deve essere capace di ascoltare il grido che proviene da questa terra: grido che proviene da chi resiste, da chi prova a realizzare piccoli percorsi di giustizia sociale, ma anche da chi è stanco di vivere in una città dove la mafia è radicata ed è capace di infiltrarsi nell’economia sana, mettendo un freno allo sviluppo, sia quello economico che quello civile – affermano dal coordinamento - Ecco allora che non possiamo più attendere; è necessario agire, facendo tesoro delle esperienze belle, positive che già ci sono, per fare quel passo in più che, oggi più che mai, è urgente e necessario. Il gruppo del costituendo presidio di Libera Manfredonia continuerà nel suo impegno: lo farà partecipando alla ‘Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ che si svolge ogni 21 marzo - e che quest'anno sarà a Roma -, ma soprattutto, continua e continuerà a farlo promuovendo iniziative di promozione dei valori della giustizia sociale e della libertà, nonché di monitoraggio civico del territorio, perché si realizzi il sogno di una società libera da mafie e corruzione. Al contempo, come Libera siamo convinti che servirà una sempre maggiore sinergia tra istituzioni, magistratura e società tutta per contrastare gli interessi delle organizzazioni criminali e l'indifferenza che si avverte a più livelli. Insieme possiamo farcela”.

Sull’operazione che ha coinvolto un ex assessore, due dipendenti dell’Ase, due imprenditori e funzionari pubblici si è espresso nelle ultime ore anche padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo: “Manfredonia, coraggio, non arrenderti, rialzati”, è stato il suo accorato appello.