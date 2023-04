Gratteri a Foggia, dove “la mafia è violenta e scomposta”. Il procuratore non risparmia gli amministratori: “Proni e corruttibili”

“Foggia sta vivendo anni violenti, come furono violenti gli anni ‘80 e ‘90 in Sicilia e Calabria. Questo a causa di una mafia violenta e scomposta, che ha ancora bisogno di essere riconosciuta e di mostrarsi. Una mafia in divenire, che sta costruendo il proprio pedigree. E’ come un pipistrello disorientato che si muove in una stanza: è pericoloso e fa paura”.

E’ questa l’immagine, semplice ed efficace, che il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ospite del Dipartimento di Giurisprudenza, ha tratteggiato nel corso della sua lezione sul tema della sicurezza, in un’aula magna gremita di studenti: “Il mio invito, a voi giovani e a tutti, è quello di prendere ‘posizione’ nella vita, fare scelte nette. Anche se costa fatica, anche se questo significa rischiare, esporsi, essere boicottato”.

L’appuntamento con il magistrato, da anni sotto scorta per il suo impegno nella lotta alla ‘ndrangheta, rientra nella giornata di presentazione del nuovo corso di laurea UniFg in ‘Scienze Giuridiche della Sicurezza’, figlio “dell’idea visionaria di creare una futura classe di dirigenti in grado di riconoscere e intercettare l’illegalità per contrastarla”, ha spiegato in apertura la professoressa Roberta Aprati.

Diversi gli aspetti affrontati dal magistrato, che si è soffermato, innanzitutto, sulle dimensioni del fenomeno mafioso, che non resta circoscritto al luogo di appartenenza ma che spesso ha strutture internazionali e condiziona interi paesi. E’ il caso della ‘ndrangheta, che ha il monopolio europeo della cocaina proveniente dal Sud America. “Importa e gestisce flussi ingenti perché è una realtà accreditata agli occhi dei 'cocalero': ha prestigio, solvibilità e credibilità, sia criminale che affaristica”.

Il fenomeno interessa sia l’Europa (“una grande prateria in cui le mafie possono pascolare e investire liberamente, e dove non esiste nemmeno l’idea del contrasto al riciclaggio”, accusa), che l’Italia, dove la polvere bianca viene poi tagliata e smerciata servendosi delle organizzazioni criminali locali e manovalanza spicciola. Tutto questo accade anche in Puglia, dove da anni sono attestati legami e affari tra ‘ndranghetisti e mafie territoriali.

Sollecitato sui temi di etica e moralità dalla direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Donatella Curtotti, Gratteri non risparmia un duro affondo all’apparato della Pubblica Amministrazione: “Oggi vedo un forte decadimento dei valori e un paese debole, in cui gli amministratori sono facilmente corruttibili”, spiega il magistrato. “Anche se sono meno ricchi di 20 anni fa, vogliono continuare ad avere lo stesso target di vita e per questo sono pronti a ‘prostituirsi’ in cambio di poco. Soprattutto in Italia – accusa – la pubblica amministrazione è mediamente prona. Non c’è più rossore, né vergogna. Tantomeno cultura. Tutto questo decadimento dei valori facilita l’ingresso delle mafie nelle amministrazioni”, spiega.

Sul futuro delle tecniche investigative, invece, non ha dubbi: “La polizia italiana, in ambito internazionale, spesso muove le carte in fatto di tecnica e professionalità. Ma sulle tecnologie è davvero indietro: altrove i governi investono nell’informatica, mentre qui si spendono soldi in progetti inutili. E poi si vogliono tagliare i fondi sulle intercettazioni”, sbotta. Non risparmia nemmeno una critica all’eccesso di garantismo, fenomeno tutto italiano: “Oggi la magistratura italiana è al 36% di credibilità, il minimo storico. Chi può parlare, chi ha autorevolezza per dire di cosa c’è bisogno in questo paese?”, si chiede. “Molte eccezioni preliminari presentate in aula non sono utili a garantire l’imputato, ma sono solo strumentali a non celebrare i processi”, spiega. Un vero paradosso in un paese in cui l’esigenza principale è velocizzare i processi e rimettere in moto la macchina della giustizia.