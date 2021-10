Pericolo animali vaganti sulle strade del Gargano, il Comune di Vieste corre ai ripari: un lettore microchip alla polizia locale

Continua la lotta agli animali vaganti nel territorio comunale di Vieste. Oggi, un ulteriore passo in avanti è stato compiuto per debellare il fenomeno con la consegna alla polizia locale di un lettore di microchip per la lotta attiva agli animali vaganti. L'attrezzatura permetterà di identificare celermente i proprietari degli animali e di procedere all'emissione delle sanzioni ed al sequestro degli animali.

ll modello di lettore risulta essere di ultima generazione, rapidissimo nel riconoscimento e soprattutto dotato di presa usb che consente di scaricare i dati sul computer in tempo reale e soprattutto di ricaricarlo sempre tramite computer per non avere mai il problema delle batterie scariche.

L'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Nobiletti è stata sempre attenta a questo fenomeno, e grazie alla valida collaborazione della polizia locale negli ultimi mesi sono stati sequestrati diversi cavalli e bovini che vagavano incustoditi sulle strade statali e provinciali che collegano Vieste ai centri limitrofi. Si ricorda a tutti gli allevatori che è severamente vietato far pascolare gli animali senza custodia su terreni privati e senza autorizzazione.