Superstrada del Gargano "ostaggio di cantieri interminabili”, D'Arenzo: "Disagi ormai cronici"

“La Strada Statale n. 693 (SSV dei laghi di Lesina e Varano) sembra ormai ostaggio di cantieri interminabili”. Esordisce così il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, in una nota inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Foggia, alla direzione generale di Anas spa, e ai colleghi sindaci di Rodi, Vico, Ischitella e Vieste.

Ricorda come quei cantieri siano saliti anche agli onori delle cronache per gli innumerevoli incidenti, purtroppo anche mortali. Il 10 luglio 2022, persero la vita tre persone nel terribile frontale sul viadotto San Francesco, che da Carpino porta a Cagnano.

“Oggi, a distanza di due anni da quel tragico giorno, il cantiere è ancora fermo – evidenzia il sindaco D’Arenzo nella sua missiva - I lavori non sono stati ultimati e si continua a percorrere il viadotto con la carreggiata ristretta e con il guardrail non a norma”.

Lo stesso vale per il cantiere partito a gennaio del 2022, in prossimità dell’uscita del Comune di Ischitella. Il sindaco è duro con l’ente appaltante, vale a dire Anas. Non è disposto a tollerare oltre l'andazzo.

“I cantieri mettono in serio pericolo la vita degli automobilisti, dei nostri concittadini e degli ospiti che dovremmo accogliere nel migliore dei modi, e che invece si vedono costretti a lunghe code e disagi ormai cronici – prosegue D’Arenzo -. Da cittadino, automobilista e rappresentante di un'intera comunità, faccio fatica a comprendere il silenzio assordante delle istituzioni preposte al controllo e all'esecuzione delle opere, in spregio al rispetto delle norme di legge che regolamentano la viabilità e la sicurezza stradale. Rivolgo, pertanto, con ferma convinzione un accorato appello - conclude - affinché ognuno degli enti in indirizzo, per quanto di competenza, si adoperi per porre fine a questa inaudita e insopportabile situazione”.