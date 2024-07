Al via Let's Fo', il bike sharing per i foggiani gestito dai ragazzi autistici: "Fragilità opportunità per la città"

Questa mattina una flotta di e-bike rossonere ha colorato le strade di Foggia con l'obiettivo di collegare i suoi punti strategici. Si chiama 'Let's Fo' il nuovo servizio di bike sharing ideato e gestito dalle ragazze e dai ragazzi autistici di iFun, in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia e la catena di supermercati 'La Prima - Mercati di Città'.

Let’s Fo’ è stato pensato per le 14.000 persone tra studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo dell'Università che vivono, studiano e lavorano a Foggia. Ogni giorno, queste persone frequentano le aule e gli altri spazi dei 7 Dipartimenti dislocati in diverse zone della città, oltre ai servizi residenziali, sportivi e amministrativi distribuiti nel tessuto urbano secondo il sistema multipolare che caratterizza l'Ateneo.

Ed è proprio questo sistema multipolare che con la sua capillare rete di e-bike, lo rende un servizio essenziale per migliorare la mobilità sostenibile in città.

'Let’s Fo' nasce grazie al progetto “A tutto no gas!”, uno dei tre progetti pugliesi sostenuti da Fondazione Con il Sud, nell’ambito del Bando per la mobilità sostenibile al Sud ideato per promuovere una nuova cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle macchine private - ha il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Foggia e punta a promuovere in città una mobilità sostenibile e inclusiva.

E' stato presentato oggi in Piazza Cavour alla presenza Maurizio Alloggio, fondatore e presidente di iFun, della sindaca Maria Aida Episcopo, del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Lorenzo Lo Muzio e dell'amministratore dei supermercati “La Prima - Mercati di Città”, Luigi Giannatempo.

Il servizio sarà gratuito fino a domenica 22 settembre. Gli iscritti potranno testare in anteprima il servizio e fornire feedback preziosi per il suo miglioramento.

Così Maurizio Alloggio: “Il nome scelto per caratterizzare il servizio di bike sharing e le biciclette a pedalata assistita «Let’s Fo’ è un gioco di parole che spinge al movimento a emissioni zero e, riecheggiando il popolare incitamento calcistico «’za Fo’», ambisce a rappresentare un pezzo del risorgimento civico cercato dalla comunità foggiana".

Alla vigilia della partenza di questa fase sperimentale, il progetto è stato illustrato alla neo assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, e al vicepresidente della Regione Puglia, Piemontese. Al termine dell’incontro avvenuto negli uffici degli assessorati regionali della sede di Via Gentile, a Bari, l’assessore regionale ai Trasporti ha sottolineato come il progetto rappresenti un modello da replicare in tutta la Puglia: “E’ importante sottolineare come questo progetto porti avanti il concetto di sostenibilità nella sua più ampia accezione: quella di mobilità sostenibile, perché promuove l’uso delle biciclette in città, ma anche quello di sostenibilità sociale, poiché è stato ideato dall’associazione iFun e verrà gestito da ragazzi e ragazze autistici, dando loro l’opportunità di inserirsi in un contesto lavorativo. Sono molto contenta di sottolineare come anche il settore trasporti, che con il Trasporto Pubblico Locale è al servizio dei cittadini e punta a migliorare non solo la connettività dei luoghi ma anche la vivibilità delle città, grazie a questo tipo di iniziative sia in grado di incentivare la coesione sociale”.

Il soggetto responsabile del progetto è Ghenos, cooperativa sociale di tipo A con esperienza nella gestione di servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente. L'ideazione è di iFun, associazione di promozione sociale di famiglie con persone autistiche, nata a Foggia nel 2013.

Per la gestione operativa del servizio, è stata costituita Chara, una cooperativa sociale di tipo B nata proprio per inserire nel mondo del lavoro persone fragili, con svantaggi fisici, psichici o sociali. Tra queste, i ragazzi autistici di iFun avranno l'opportunità di acquisire competenze e autonomia lavorativa. Lo spin-off dell'Università degli Studi di Foggia "Io faccio futuro" - nato dal progetto "iDO - Io Faccio Futuro", anch’esso sostenuto da Fondazione con il Sud - si occuperà della ricerca e del monitoraggio dei processi legati al servizio "Let's Fo'", raccogliendo dati e informazioni utili per ottimizzare il servizio e misurarne l'impatto sulla mobilità e sulla qualità della vita in città. Con «Let's Fo'», Foggia compie un passo importante verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Un progetto che dimostra come la collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni del terzo settore possa dare vita a soluzioni innovative e concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.