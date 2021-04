Lesina dice addio a 'Z' Isepp', uno dei pescatori più anziani: "Oggi il lago perde un suo degno custode"

Lesina piange uno dei pescatori più anziani: se n'è andato questa mattina, all'età di 97 anni, Giuseppe Leo.

"Oggi è una giornata triste per tutto il Gargano", ha scritto il fotografo Pasquale D'Apolito che assieme a Luciano Castelluccia, lo scorso anno, lo aveva immortalato nel progetto 'Il Guardiano del Lago: la mia vita è tutta un cerchio'. "Patrimonio incredibile, custode di tecniche e saperi antichi. Sono sicuro che non riuscirà ad allontanarsi troppo dal suo lago".

Lo ricorda con affetto anche Castelluccia: "Oggi il lago di Lesina perde un suo degno custode".

Agli "occhi stanchi ma orgogliosi dei pescatori anziani" come a tutti quelli che "hanno sempre guardato con benevolenza il lago" Primiano D'Addetta aveva scelto di dedicare il videodoc sulla sua vita e sulla sua creatura, il Lake Cafè, omaggio a tutti coloro che vivono e lavorano nella laguna. Saluta Giuseppe Leo con un video in cui cantano insieme una ballata popolare, inno a Pantàn, il lago di Lesina: "Quando ti abitui a una presenza costante come quella di Giuseppe è difficile accettarne la perdita. 'Isepp, so che ci sarai ancora e vivrai nello spirito del nostro lago insieme ai nostri antenati".

Oggi ricorda con tenerezza i racconti sull'uscio della sua abitazione di fronte al lago. Testimone della storia del comune lagunare, tramandava alle nuove generazioni l'antica tradizione dei pagliai e descriveva le nottate passate in quelle capanne dei pescatori. Attivissimo, fino a poco tempo fa andava in chiesa in bicicletta. Proveniva da una famiglia di pescatori.

"Il Lago di Lesina perde una delle sue figure storiche - scrivono dal Distretto Diffuso del Commercio 'Laghi del Gargano' - Accoglieva tutti col sorriso, continuava a guardare la laguna con gli occhi sempre carichi di emozione e passione. Ciao nonno Giuseppe, da oggi il Lago di Lesina perde il suo guardiano".

