Itticoltura 'fuorilegge' nel Lago di Varano, Legambiente: "In pericolo la fauna e la flora dell'area protetta"

?Dopo l?operazione dello scorso anno di 'Gargano Nostrum', nella quale venivano smascherate diverse cooperative ree di gravissimi reati ambientali, un ulteriore plauso è doveroso nei confronti delle forze dell?ordine e della Procura di Foggia che hanno posto fine all?ennesimo abuso dei territori pugliesi proseguendo l?attività di tutela e salvaguardia del settore ittico, della flora e della fauna delle nostre acque".

Così il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, in riferimento all'importante operazione messa a segno quest'oggi, dalla guardia di finanza, che ha stanato e posto sotto sequestro ben 40 impianti di itticoltura abusivi nelle acque del Lago di Varano, area protetta che rientra nel Parco nazionale del Gargano. Durante l?operazione i finanzieri hanno accertato la presenza di numerosi impianti e l'assenza di autorizzazioni all'occupazione del demanio marittimo. Gli impianti abusivi avrebbero così messo in pericolo la fauna e la flora autoctona dell'area protetta, caratterizzata da un particolare e delicato ecosistema.

++ IL VIDEO DELL'OPERAZIONE ++

"Vogliamo anche rimarcare che le operazioni investigative messe in atto in questi anni sono state possibili anche grazie alle norme attuali sugli ecoreati, approvate grazie anche al lavoro costante di Legambiente", puntualizza. "Dobbiamo però sottolineare che la strada è ancora lunga ed è necessario creare un impianto normativo ancora più chiaro e maggiormente definito nell?ambito della mitilicoltura, affinché non si abusi dei nostri territori sia da un punto di vista ecologico che economico".

"Le operazioni come quella di oggi, però, sono la dimostrazione di come, in un territorio così delicato come la Provincia di Foggia, si stia puntando sempre più ad azioni che riguardano la tutela e la salvaguardia dell?aspetto ambientale. In questo il Gargano deve essere d?esempio per far ripartire un?economia del mare che sia sostenibile. La nostra associazione sarà sempre al fianco degli imprenditori che avranno voglia di accettare questa sfida?, conclude.