Il Capo della Polizia all'UniFg, la sfida del cambiamento agli studenti: "Siete il patrimonio più prezioso”

“Per potersi difendere da fenomeni criminali aggressivi, mutevoli e in costante aggiornamento, si deve essere in grado di fornire strumenti normativi idonei a fronteggiare il tipo di minaccia. E bisogna saperlo fare in anticipo, ovvero individuando tutti quegli strumenti utili a prevenire la minaccia. E questo si può ottenere solo mediante uno sforzo sistemico, in cui a rivestire una parte importante è proprio il ruolo accademico, che studia i fenomeni e ne comprende la portata, i cambiamenti e le direzioni possibili”.

Ne è convinto il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, che questa mattina ha incontrato la comunità dell’Università di Foggia. Con la sua Lectio magistralis incentrata sui temi dell’antimafia, Giannini ha, di fatto, approvato il percorso avviato da alcuni anni dall’ateneo dauno, che sta dedicando mezzi e risorse alla cosiddetta ‘terza missione’: “Sentiamo la necessità di fare un passo in più”, ha puntualizzato in apertura il rettore UniFg, Pierpaolo Limone. “Vogliamo incidere sull’aspetto della responsabilità sociale dell’istituzione universitaria. In questo territorio l’urgenza principale è costituita dalla criminalità, quindi ci facciamo promotori di iniziative sociali finalizzate a fornire elementi utili per leggere il fenomeno criminale, incentivando lo spirito critico e la coscienza sociale per attivare gli ‘anticorpi’ della città”.

E’, in buona sostanza, un investimento sugli oltre 13mila studenti UniFg, che saranno, come sottolinea il questore Ferdinando Rossi, “attori in un futuro prossimo per cercare di cambiare dal basso la società e renderla migliore e fruibile a tutti”. Si inserisce in questo percorso anche il ‘Patto educativo’ siglato tra enti e istituzioni del territorio e richiamato dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante: “Una vera alleanza per affrontare insieme i problemi del territorio, nell’ottica di una sicurezza reale, partecipata e integrata”. Sulla stessa lunghezza d’onda è il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro: “Scontiamo un danno economico gravissimo, causato dalla criminalità. Ma questo territorio ha tutte le risorse per ripartire. Dobbiamo solo liberarci della zavorra della criminalità per mettere a frutto queste risorse e ripartire”.

La parola è quindi è quindi passata al prefetto Giannini, per il quale l’unica strategia di contrasto ai continui attacchi della criminalità deve passare per un apparato operativo e legislativo in grado di adattarsi ai cambiamenti delle fenomenologie che, di volta in volta, si intendono fronteggiare. Docente di Diritto penale antiterrorismo presso l’Università della Tuscia, la lectio di Giannini si è soffermata sui collegamenti tra crimini, gravità dei fatti e innovazioni del legislatore negli ultimi 50 anni di storia. Una lezione, durata circa un’ora, che ha passato in rassegna le principali minacce criminali (terrorismo politico, mafia e terrorismo internazionale) in uno scenario che da locale è diventato globale.

Ad ogni azione è seguito l’intervento del legislatore, il cui obiettivo deve essere quello di intercettare segnali di cambiamento (fondamentale è l’ascolto degli uomini sul campo) e individuare strumenti normativi idonei a fronteggiare il tipo di minaccia e prevenire il pericolo. A braccio, quindi, il capo della polizia ha ripercorso i principali fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia e il mondo intero negli ultimi decenni - dall’eccidio di via Fani e il sequestro di Aldo Modo all’attacco alle Torri Gemelle - sottolineando di volta in volta, le varie novità introdotte.

Tra questi, l’introduzione di meccanismi premiali (sensibili riduzioni di pena) per chi collabora fattivamente con la giustizia e l’introduzione di due differenti figure, quella del pentito e quella del dissociato, “quest’ultima importantissima per il valore del portato ideologico del gesto: ponendo una cesura con l’organizzazione di riferimento, la scredita e la indebolisce”, puntualizza. Ancora, la possibilità di autorizzare intercettazioni preventive, con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La stagione dei grandi attentati segna un passaggio fondamentale perché apre il raggio d’azione su chi agisce anche al di là dei confini nazionali. Con la minaccia islamica, si potenziano le indagini telematiche e si esalta il ruolo della polizia postale. Si introducono strumenti in grado di colpire chi fa propaganda e arruola, all’estero, militari combattenti (foreign fighters).

“Questo ha determinato un cambiamento radicale di strategia operativa. Ora si punta tutto sui combattenti, inseguendo anche i cosiddetti lupi solitari”, sottolinea Giannini. “Se ai tempi delle Brigate Rosse le azioni venivano pianificate in uno spazio-tempo di mesi , se non anni, ora cambia tutto. La minaccia è diversa: la nuova esperienza (l’attacco al ponte di Londra) dice che ci vogliono 81 secondi per seminare panico e morte”.

Non è quindi possibile immaginare un sistema di risposta granitico, ma è necessario essere attenti e solerti nel carpire segnali di cambiamento nella minaccia e immaginare strumenti di contrasto e prevenzione sempre diversi ed adeguati. Una sfida che il capo della polizia Lamberto Giannini ha lanciato questa mattina agli studenti Unifg, futuri professionisti del sistema paese: “Sono gli studenti il patrimonio più prezioso di un paese”.