Lecco-Foggia, pronto piano sicurezza in caso di vittoria dei rossoneri: strade chiuse per il rientro della squadra

I tifosi più ottimisti sono autorizzati a sognare, quelli più scaramantici a fare i debiti scongiuri. Ma sono del tutto logici i provvedimenti di circolazione veicolare nella città di Foggia, oggetto della Ordinanza Dirigenziale (la numero 303) varata oggi dal Settore Mobilità e Traffico del Comune, in occasione dell’esito della gara tra Foggia e Lecco. L’ordinanza fa riferimento alla giornata di lunedì 19 giugno, quando la squadra farà ritorno nel capoluogo dauno all’aeroporto ‘Gino Lisa’ nel pomeriggio, per poi trasferirsi presso lo stadio ‘Zaccheria’.

Allo stato attuale, ovviamente, non si può sapere se Petermann e compagni torneranno con la serie B in tasca o se con un borsone carico di amarezza e rimpianti. Tuttavia, il Comune ha predisposto un piano sicurezza preventivo qualora la trasferta di Lecco dovesse avere (come si augura la piazza foggiana) un esito positivo.

Dunque, in caso di esito favorevole per il quale “è da prevedersi un notevole assembramento di sostenitori”, a partire dalle ore 15 di lunedì prossimo e fino a fine esigenza, è stata disposta la chiusura al traffico di viale degli Aviatori dallo svincolo con la Ss 673 allo svincolo con la Ss 655 (Bradanica), a esclusione dei residenti e dei titolari di esercizi commerciali.

Contestualmente, a partire dalla stessa ora, sarà chiusa al traffico anche via Gioberti da via Salvemini a viale Ofanto, nonché del piazzale ‘Pino Zaccheria’.