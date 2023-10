GdF scopre 43 dipendenti 'fantasma' nel Foggiano, c'è chi percepiva il redditto di cittadinanza

Sono 43 i lavoratori 'in nero' scoperti dai reparti della Guardia di Finanza in provincia di Foggia nell’ultimo mese. I controlli sono stati svolti, in particolare, a Foggia, Cerignola, Orta Nova, Carapelle, San Severo, Lucera, Apricena, Torremaggiore, Chieuti, Vico del Gargano, Vieste, Peschici, Lesina ed Isole Tremiti.

I lavoratori 'in nero', di cui alcuni risultanti percepire indebitamente anche il reddito di cittadinanza, sono stati individuati presso vari esercizi pubblici ed imprese private, tra cui ristoranti, alberghi, B&B, imprese agricole e di pulizie, stabilimenti balneari e società di costruzioni. "Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste".

Il report fa il paio con le cento aziende irregolari su 126 ispezionate e 34 attività imprenditoriali sospese nell'intero periodo estivo dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Foggia, con l’ausilio dei mediatori dell’Oim, nell’ambito del Progetto A.l.t. Caporalato D.u.r., finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il tramite del Fondo Nazionale Politiche Migratorie (tutti i dettagli).