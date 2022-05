Lavoratori in nero nelle campagne: ispettori ne scovano sei in due aziende

Non si arresta l'azione dell'ispettorato territoriale del lavoro di Foggia, che nelle prime due settimane di maggio, attraverso i suoi ispettori, ha effettuato numerose operazioni di vigilanza nell'ambito del settore agricolo. Le ispezioni hanno riguardato le attività di diversi comuni della Provincia di Foggia. In particolare, a seguito degli accessi eseguiti in due aziende ubicate a Cerignola e Ordona, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito dell'individuazione di sei lavoratori occupati in nero e sono state comminate le corrispondenti sanzioni amministrative. Durante quattro ispezioni del Nil compiute il primo maggio, il 23 e il 25 aprile, un ristorante di San Giovanni Rotondo e un agriturismo di Cerignola, erano stati sospesi.